إتاحة احتساب "القيمة المضافة" على هامش ربح "السيارات المستعملة المؤهلة".. تفاصيل

وأكّدت الهيئة أنه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وفق طريقة هامش الربح؛ هناك شروط يجب توافرها؛ من أبرزها أن تكون السيارة مصنفة "كسيارة مستعملة مؤهلة" من قبل الهيئة، وأن تكون السيارة موجودةً وسبق استعمالها داخل المملكة، وأن يكون البائع مسجلًا لدى الهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ومن المرخّص لهم بمزاولة نشاط تجارة السيارات، إلى جانب ضرورة أن يحصل التاجر المرخص له على موافقة الهيئة ليتم اعتباره مؤهلًا لاستخدام طريقة هامش الربح على السيارات المستعملة المؤهلة.