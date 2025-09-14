الأمير عبدالعزيز بن سعود يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الداخلية الكويتي لتعزيز التعاون الأمني

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم في الكويت، جلسة مباحثات رسمية.
وأكّد سمو وزير الداخلية أن هذا اللقاء جاء تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله–، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأمني بما يعكس متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.
وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات الأخوية التاريخية بين المملكة ودولة الكويت وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، خصوصًا التعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في البلدين.
كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، شملت:
- تبادل المعلومات والخبرات الأمنية.
- التعاون في مكافحة الجرائم المنظمة.
- تعزيز منظومة التدريب الأمني وتطوير الكفاءات البشرية.
- العمل المشترك في استخدام أحدث التقنيات والأنظمة الأمنية.
- التنسيق في مجال أمن الحدود لضمان سلامتها وتعزيز الرقابة المشتركة، بما يسهم في حماية أمن البلدين واستقرارهما.
وأشاد سمو وزير الداخلية ونظيره الكويتي بالعمل القائم ضمن لجنة التنسيق العسكري والأمني المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الكويتي، مؤكدين حرصهما على تعزيز مسيرة التعاون الأمني المشترك بما يلبي تطلعات قيادتي البلدين.
كما اطّلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على عرض تعريفي قدّمته وزارة الداخلية الكويتية حول أبرز جهودها في تعزيز الأمن، ومكافحة الجريمة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في إداراتها الأمنية.
وحضر جلسة المباحثات صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام حرس الحدود اللواء الركن شايع بن سالم الودعاني، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.