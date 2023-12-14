"البحر الأحمر الدولية" تتعاون مع "VAARST" لرسم خرائط متطوّرة للمنظومة البيئية البحرية

وتُمكّن تلك التقنيةُ علماءَ "البحر الأحمر الدولية"، بالتعاون مع "جامعة الملك عبدالعزيز" في جدة، من تحديد أنواع الكائنات والموائل البحرية، والتعرّف عليها وتصنيفها بسرعة دون الحاجة لمهمات شاقّة في مراجعة مقاطع الفيديو لساعات طويلة، فضلًا عن مساهمتها في الحدّ من الوقوع في الأخطاء البشرية وتقليل نسبة حدوثها، والتي تنتج عادة من التعب والإجهاد.