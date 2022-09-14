المملكة تنضمّ إلى شراكة التنمية الرقمية في البنك الدولي

ومن خلال هذه الشراكة، سيتم العمل مع مجموعة مختارة من الشركاء من القطاعين العام والخاص، الذين يعملون معاً لتعزيز جهود الدول النامية، لتمكين التنمية الرقمية، وتتطلع المملكة العربية السعودية لبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم الجهود التنموية على مستوى المنطقة والعالم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك عبر التعاون مع البنك الدولي.