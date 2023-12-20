الداخلية: تنفيذ "4.8" ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" في نوفمبر

ومن خلال منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة "2,166,000" عملية؛ ففي الأمن العام تم إصدار "1,002,620" تفويضًا داخليًّا وخارجيًّا، وتنفيذ "194,723" عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار "108,954" شهادة خلو سوابق، و"74,865" عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة "64,450" مستخدمًا فعليًّا للمركبة، وإجراء "35,457" عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد "34,937" رخصة سير، و"12,664" تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و"11,008" عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و"6,604" عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء "2,326" استعلامًا عن معلومات المركبات.