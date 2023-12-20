الداخلية: تنفيذ "4.8" ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" في نوفمبر
نفّذت منصةُ وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر نوفمبر الماضي، أكثرَ من "4.8" ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال".
وعبر منصة "أبشر أفراد" تجاوز عددُ العمليات المنفذة أكثرَ من "2,680,000" عملية؛ حيث نفذت وكالةُ وزارة الداخلية للأحوال المدنية "88,250" عملية تحقّق من صلاحية الهوية، و"40,337" عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًّا، و"28,400" عملية في خدمة بياناتي، و"24,354" عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و"19,137" عملية في خدمة بياناتي المطورة، و"12,694" تعريفًا بفرد الأسرة، و"9,279" إصدارًا لسجل الأسرة، وإصدار "7,015" بطاقة هوية بدل تالف.
ونفّذت المديريةُ العامة للجوازات إصدارَ وتجديد "299,355" إقامة، وإصدار "223,582" تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد "99,846" جواز سفر سعوديًّا إلكترونيًّا، و"31,441" عملية عبر خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و"23,547" طلبًا في خدمة تقرير مقيم، وتنفيذ "19,772" عملية عبر خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و"10,789" عملية نقل الخدمات، و"8,204" عمليات في خدمة إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و"4,819" إصدارًا لتأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، و"1,583" عملية في خدمة إصدار تفويض استقبال القادمات للعمل.
وأنجز الأمن العام عبر "أبشر"، "111,956" عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و"96,106" عمليات في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و"86,109" إصدارات لطلب تفويض القيادة، و"70,189" تجديدًا لرخصة القيادة، و"29,591" عملية في خدمة استبدال اللوحات، و"23,485" عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و"17,955" عملية مبايعة مركبات، و"5,114" عملية في خدمات السلاح الناري، و"4,734" عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.
وأنجزت المنصةُ خلال شهر نوفمبر الماضي "173,451" طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، كما تم إصدار "38,709" تقارير في خدمة تقارير أبشر، إضافة إلى "3,645" استفسارًا عامًّا عن البصمة.
ومن خلال منصة "أبشر أعمال" تجاوزت العمليات المنفذة "2,166,000" عملية؛ ففي الأمن العام تم إصدار "1,002,620" تفويضًا داخليًّا وخارجيًّا، وتنفيذ "194,723" عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار "108,954" شهادة خلو سوابق، و"74,865" عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وإضافة "64,450" مستخدمًا فعليًّا للمركبة، وإجراء "35,457" عملية تحفظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد "34,937" رخصة سير، و"12,664" تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و"11,008" عمليات في خدمة إذن إصلاح مركبة للمنشآت، و"6,604" عمليات استعلام عن معلومات رخصة القيادة، وإجراء "2,326" استعلامًا عن معلومات المركبات.
وتجاوزت العملياتُ المنفذة في خدمات الجوازات عبر منصة "أبشر أعمال"، "354,688" عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة، وإصدار "109,961" تأشيرة خروج وعودة، و"44,319" عملية في خدمة نقل الخدمات، و"19,565" عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و"7,355" عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و"6,677" عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و"6,061" عملية في خدمة تحديث معلومات جواز السفر، و"4,445" عملية تعديل المهنة، وإلغاء "2,423" تأشيرة خروج وعودة.