"البيئة": 8.623 ذبيحة بمسالخ الرياض في رابع أيام العيد

وأوضحت الوزارة، أن فرقها الفنية قامت بـ(277) جولة رقابية على الأسواق والمسالخ في الرياض، و(510) زيارات للمحال والمباسط والأحواش في أسواق المنطقة؛ أسفرت عن توجيه (14) إنذارًا، ومخالفة واحدة في مواجهة المخالفين للضوابط والاشتراطات الصحية بالمسالخ، كما شهدت إتلافًا كليًّا لـ(7) رؤوس من الماشية؛ لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى (406) إتلافات جزئية، وشملت الجولات الرقابية والزيارات (4.220) حوشًا و(375) جلابة.