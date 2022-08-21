بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل-2"

انطلقت فعاليات التدريب المشترك "هرقل -2" في جمهورية مصر العربية، بمشاركة وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، قبرص، الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بقاعدة محمد نجيب العسكرية.
وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان اليوم أن التدريب الذي يستمر أيامًا عدة تضمن إجراءات دمج وتعارُف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدَمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.
وأشار المتحدث إلى أن التدريب يأتي استمرارًا لتنمية وتعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والدول الشقيقة والصديقة بهدف تنمية وترسيخ أسس التعاون العسكري.