بمشاركة السعودية.. انطلاق فعاليات التدريب المشترك "هرقل-2"

وأوضح المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، في بيان اليوم أن التدريب الذي يستمر أيامًا عدة تضمن إجراءات دمج وتعارُف القوات المشاركة لتوحيد المفاهيم، ومعرضًا للأسلحة والمعدات المستخدَمة في التدريب، فضلاً عن عقد محاضرات في مجالات الأمن السيبراني والقانون الدولي الإنساني.