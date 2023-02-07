مؤشر "ترتيب".. ما الذي يُقدِّمه لأولياء الأمور والطلاب والمعنيين بالمنظومة التعليمية؟

يمثِّل التعليم وسيلة الأمم والشعوب لبناء مجتمعاتها، ومواجهة التحديات المتزايدة، ومواكبة التطور؛ فهو السبيل إلى التنمية الذاتية، وطريق المستقبل للمجتمعات، كما أنه المحرك الرئيسي للتنمية المستدامة.
وقد سلكت المملكة طرقًا ومناحي شتى نحو دعم التعليم، وتطوير المنظومة التعليمية وكل ما يرتبط بها، بما يتماشى مع رؤيتها 2030، التي تستهدف رفع جودة مخرجات التعليم، وزيادة فاعلية البحث العلمي، وتشجيع الإبداع والابتكار.
ومن بين الوسائل المنتهجة لتقييم الطالب، وبالتالي تقييم المدارس، وما تقدمه من تعليم عالي الجودة، جاء مؤشر "ترتيب" للمدارس الثانوية ومكاتب وإدارات التعليم للعام الدراسي 1443هـ، الذي أعلنته هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم.
هو مؤشر تقدمه هيئة تقويم التعليم والتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم. ويقدم المؤشر ترتيبًا لإدارات التعليم ومكاتب التعليم والمدارس حسب متوسط درجات طلابها في الاختبارات المعيارية التي تنفذها الهيئة.
ويقدم المؤشر مؤشرات مهمة لتقييم الأداء.. ولا يُعتبر تقييمًا أو تصنيفًا شاملاً لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بل هو مؤشر خاص بدرجات الطلبة في اختبارات معيارية محددة، وترتيب لإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بناء على ذلك، وفقًا للموقع الإلكتروني للمؤشر.
ويسهم مؤشر "ترتيب" في تحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، ويتماشى مع مستهدفاته التي تسعى إلى أن يمتلك المواطن قدرات، تُمكّنه من المنافسة عالميًّا، من خلال تعزيز القيم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف، وتنمية مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال.
كما يهدف المؤشر إلى تحفيز التنافس بين إدارات ومكاتب التعليم والمدارس؛ لتجويد المخرجات، وتحسين الأداء في هذه الاختبارات.. ويساعد الطلبة وأولياء أمورهم في تحديد المدارس المناسبة لهم، ومعرفة مستوى مدارس أبنائهم وبناتهم.
ويقدم الموقع الإلكتروني للمؤشر عددًا من الخدمات المهمة المساعِدة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعنيين بالمنظومة التعليمية، منها قائمة بالمدارس الأعلى أداء على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وإضافة معلومات مهمة تساعد المدارس في تتبُّع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات، وخريطة تفاعلية، تُظهر المتوسط العام لكل مكتب وإدارة تعليم، وكذلك دليل نتائج يمكن تحميله وطباعته، وخيارات بحث متطورة، تُسهّل عملية التصفح.
يعمل المؤشر وفق آلية واضحة، هي احتساب متوسط الدرجة لكل إدارة تعليم ومكتب تعليم ومدرسة، بناء على متوسط درجات الطلاب في آخر ثلاثة أعوام دراسية.