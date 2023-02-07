مؤشر "ترتيب".. ما الذي يُقدِّمه لأولياء الأمور والطلاب والمعنيين بالمنظومة التعليمية؟

ويقدم الموقع الإلكتروني للمؤشر عددًا من الخدمات المهمة المساعِدة لأولياء الأمور، والطلاب، والمعنيين بالمنظومة التعليمية، منها قائمة بالمدارس الأعلى أداء على المستوى الوطني وعلى مستوى المناطق، وإضافة معلومات مهمة تساعد المدارس في تتبُّع التغير في الأداء على مدى ثلاث سنوات، وخريطة تفاعلية، تُظهر المتوسط العام لكل مكتب وإدارة تعليم، وكذلك دليل نتائج يمكن تحميله وطباعته، وخيارات بحث متطورة، تُسهّل عملية التصفح.