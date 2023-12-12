"الفريدي": إطلاق صندوق الاستثمارات شركة "دان" يعزّز 7 فرص للسياحة الريفية في المملكة

وأوضح "الفريدي"، أن إنشاء "دان" سوف تكون له أهمية كبيرة وتأثير إيجابي في عدة مجالات، ومن أهمها "الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي من خلال فتح واستحداث وتطوير الكثير من الوجهات السياحية البيئية والريفية الجديدة التي تعتمد على المقومات والموارد الطبيعية التي يزخر بها الكثير من مناطقنا الريفية، وتوفير الكثير من الفرص للزوار للتعرف على الأنظمة البيئية وأهمية حمايتها واستدامتها، والمساعدة في التشجيع على حماية وتطوير المقومات والموارد الطبيعية والبيئية في مناطقنا الريفية، وتعزيز الاقتصاد المحلي للمناطق الريفية من خلال توافر الكثير من الفرص الوظائفية للسكان المحليين والحد من الهجرة من الأرياف للمدن الكبيرة، وتعزيز وتطوير الكثير من المنتجات والخدمات بالمناطق الريفية، والمساهمة في توزيع الدخل، والاستدامة في المناطق الريفية من خلال زيادة الإنفاق في المناطق الريفية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، من خلال برامج السياحة البيئية والريفية التي تسهم في استدامة وتعزيز استخدام الكثير من الموارد بطريقة تضمن بقاءها للأجيال القادمة.