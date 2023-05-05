بالتزامن مع الحرب على المخدرات.. مختص لـ"سبق": الإدمان وراء 25% من قضايا الطلاق

وأضاف: العديد من الزوجات ممن اصطدمن بزوج مدمن يجهلن حقيقته قبل الزواج وقفن حائرات بعد الزواج في دائرة مغلقة لا يعرفن ماذا يفعلن، مشيرًا إلى أن معظمهن لديهن أطفال موضحًا أن وضعهن أصبح مؤلمًا للقلب ومقلقًا؛ لكون الخطر يحدق بهن وبأبنائهن، لهذا السبب يجب على الجهات الرسمية فرض اختبارات المخدرات قبل الزواج على السعوديين أيضًا ووضعه كشرط مثل ما يتم مع الزوج الأجنبي بسعودية.