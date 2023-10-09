"الشؤون الإسلامية" تُقيم الدورة العلمية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء بكينيا

أقامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية في سفارة المملكة في جمهورية كينيا، بالتعاون مع كلية المنورة، الدورة العلمية الثانية للدعاة والأئمة والخطباء في مقاطعة ممباسا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين في كينيا ناصر بن محمد الفريدي، وحاكم مقاطعة ممباسا عبدالصمد شريف ناصر، والملحق الديني المكلف في كينيا الشيخ محمد بن ماطر محزري.