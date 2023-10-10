رئيس مجلس إدارة بنك البلاد يدشن باكورة فروع الجيل الجديد

الجدير بالذكر أن الجيل الجديد من فروع البلاد النموذجية يضم شاشات عرض تقنية متطورة تستعرض أحدث المنتجات المصرفية والخدمات المقدمة. وقد حرص البنك على استخدام الجيل الجديد من أجهزة الصراف الآلي والتي توفر كافة الخدمات المتقدمة والعمليات المصرفية. ويتكون الجيل الجديد من عدة أقسام رئيسة تشمل قسماً مجهزاً بالخدمات الإلكترونية وأجهزة الصراف الآلية وقسم استقبال العملاء، كذلك توفير خدمة الصراف الخارجي بطريقة عصرية عبر ممر للسيارات، وخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل وصولهم إلى كافة أقسام الفرع، وقسم تم تخصيصه لخدمة عملاء التميز حيث جُهِّز بكل ما تحتاجه هذه الشريحة من خدمات ومنتجات. كما خصّص البنك قسماً خاصاً بخدمة العملاء الأفراد للرجال والسيدات، والذي جُهَّز بأحدث وسائل العرض والخدمة الأمر الذي يعطي الفرع في شكله الجديد مرونة كبيرة للتعامل مع الشرائح المختلفة من العملاء بكل يسر وسهولة.