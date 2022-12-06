"الحكومة الرقمية" ترخّص لشركتين و11 منتجًا رقميًا لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

وتسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تُقدّم من خلالها؛ بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقًا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.