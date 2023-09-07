انطلاق مؤتمر البصريات السعودي الثامن بالرياض.. 26 أكتوبر المقبل

تنظّم فعاليات مؤتمر البصريات السعودي الثامن، في الرياض، في الفترة من 11 إلى 13 ربيع الآخر، الموافق 26 - 28 أكتوبر المقبل، حضوريًّا، برعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.