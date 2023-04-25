"أرض الخزامى" يسجل 10 آلاف زائر في يومه الخامس.. ومسرحه يكتظ بالجماهير

سجل مهرجان "أرض الخزامى" المقام بفعالياته الثقافية والفنية زيارة أكثر من 10 آلاف زائر في يومه الخامس، وشهد "المهرجان" حراكًا اقتصاديًا لأسواقه، وازدحام ممراته وأجنحته، والتي يقام فيها عروض فنية متنوعة، نالت استحسان الزوار من داخل وخارج المنطقة.

وسجل "مسرح الخزامى" الفني زيارة 1600 من جماهير الفن الذين حضروا لمشاهدة حفلة الفنانة التونسية أميمة طالب، التي أحيت ليالي الخزامى بدومة الجندل.

ورصدت "سبق" صوراً لأرض الخزامى التي تعد إحدى الوجهات السياحية المهمة بالمنطقة، بتنظيم وزارة الثقافة التي انطلقت في أول أيام العيد بفعاليات ثقافية وفنية منوعة.