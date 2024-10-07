"حساب المواطن": 3 أيام متبقية على إيداع الدفعة الـ 83 من البرنامج

أعلن "حساب المواطن" أنه تتبقى 3 أيام على إيداع الدفعة الـ 83 من البرنامج.
وأوضح البرنامج أن الدفعة القادمة لشهر أكتوبر 2024 سيتم إيداعُها في الحسابات بعد 3 أيامٍ من الآن، بتاريخ 10 أكتوبر الجاري.
ويتم صرف دعم "حساب المواطن" بشكلٍ مستمرٍ ودوري في اليوم العاشر من الشهر الميلادي أو بعده (إذا كان في عطلة نهاية الأسبوع)؛ وبالتالي سيكون موعد صرف دعم "حساب المواطن" يوم الخميس المقبل 10 أكتوبر.
وكان برنامج "حساب المواطن" قد أعلن صدور نتائج الأهلية للدورة 83 "شهر أكتوبر 2024".
وكان برنامج حساب المواطن، قد أودع يوم الثلاثاء 10 سبتمبر الماضي، 3.4 مليار ريال مخصّص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والثمانين 10.8 مليون مستفيد وتابع.
وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري؛ أن إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 216 مليار ريال؛ منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة؛ موضحاً أن 74% من المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1476 ريالاً.
وأوضح "الهاجري"؛ أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة؛ مشكّلين ما نسبته 72%، وبلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.