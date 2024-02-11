للمرة الأولى في تاريخه.. ميدان الفروسية بحائل يشارك في فعاليّات رالي حائل تويوتا 2024

وشهد مخيم فروسية حائل المقام على هامش فعاليّات رالي حائل تويوتا الدولي حضورًا غفيرًا من الزوار طيلة أيام الفعاليّات المصاحبة للرالي، واستمتعوا باستعراض الخيل العربية الأصيلة، والتقاط الصور مع الخيل والصقور.