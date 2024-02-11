للمرة الأولى في تاريخه.. ميدان الفروسية بحائل يشارك في فعاليّات رالي حائل تويوتا 2024

شارك ميدان الفروسية بمنطقة حائل في الفعاليّات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024 للمرة الأولى في تاريخ الرالي.
وقال لـ "سبق" مدير عام ميدان فروسية حائل بندر بن حسن التبيناوي: "قدمنا من خلال مشاركتنا الفعاليّات المصاحبة لرالي حائل تويوتا الدولي 2024، مجموعة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تناسب جميع الفئات العمرية".
وأضاف: "نسعد أنا وزملائي دائمًا في المشاركة بجميع الفعاليّات التي تخدم منطقة حائل، وذلك بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة".
وشهد مخيم فروسية حائل المقام على هامش فعاليّات رالي حائل تويوتا الدولي حضورًا غفيرًا من الزوار طيلة أيام الفعاليّات المصاحبة للرالي، واستمتعوا باستعراض الخيل العربية الأصيلة، والتقاط الصور مع الخيل والصقور.
واشتمل مخيم فروسية حائل على جولات تعريفية لأنواع الخيل، ومعرض ميدان الفروسية، إضافةً إلى فرقة العرضة السعودية التي زينت المخيم، وتفاعل معها الزوار.