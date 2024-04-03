غداً.. "الإخبارية" تُطلق فيلماً وثائقياً عن مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"
تطلق قناة الإخبارية، غداً الخميس، فيلماً وثائقياً عن المؤتمر الدولي "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية"، الذي نظّمته أخيراً رابطة العالم الإسلامي في المملكة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمشاركة عددٍ من كِبار الشخصيات الإسلامية من المفتين وكِبار العلماء من مختلف المذاهب الإسلامية.
واستهدف المؤتمر تعزيز التفاهم والتعاون بين المذاهب الإسلامية من خلال لقائها الأخوي العلمي بمضامينه الحوارية الهادفة إلى تمتين العلاقة بينها لخدمة الأهداف المشتركة، ولاسيما ما يتعلق بالقضايا الكبرى التي تتطلب وحدة الرأي الشرعي، ولا يناسبها الاختلاف والشتات المذهبي.
وعمل المؤتمر على مواجهة خطابات وشعارات وممارسات التطرف الطائفي الذي سعى لإذكاء الصراع والصدام المذهبي، وهو ما أساء لقيم الأخوة الإسلامية، فضلاً عن إساءته لسمعة الإسلام والمسلمين، مع التأكيد في ذلك كله على الخصوصية المذهبية وعدم المساس بها تحت أي ذريعة، وكذا رفض أيّ أسلوبٍ من أساليب الإساءة أو الازدراء للمذاهب الإسلامية، وإنما التعامل مع الجميع بسمت الإسلام الرفيع، ومن ذلك بيان الحق بدليله، مع إحسان الظن بين إخوة الدين الواحد، إضافة إلى وضع خريطة طريق تسير بالجميع نحو مزيدٍ من الوعي الإسلامي، وذلك من خلال "وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية".