"رعاية ‏ذوي الإعاقة" تدرّب منسوبي المطارات في مطارها الافتراضي

واشتملت الورشة كذلك على التجول داخل المطار الافتراضي وتجربة السفر الافتراضي للأشخاص ذوي الإعاقة في مقر الهيئة، حيث يشتمل المطار على كل إجراءات السفر من الدخول ‏حتى صعود الطائرة، بشكل يضمن استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المطارات.