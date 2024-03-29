جدة التاريخية.. دعم القيادة وعناية الدولة للوصول إلى مركز تاريخي وثقافي متكامل

وكان لدعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، المتمثل في 50 مليون ريال من نفقة سموه الشخصية، وكذلك توجيهاته، الدافع الرئيس والداعم لعملية إعادة الإحياء والتطوير، للحفاظ على مبان تراثية كانت آيلة للسقوط.