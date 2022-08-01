غرفة حفر الباطن تستعد لإطلاق مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية "إيشوب"

تستعد غرفة حفر الباطن، ممثلةً بلجنة ريادة الأعمال؛ لإطلاق مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية "إيشوب" تحت شعار "رايحين لمستقبلنا"، والذي يعقد في مجمع المكان مول في الفترة من 3 حتى 5 أغسطس 2022م.
وفي اللقاء الذي عقده المركز الإعلامي للمعرض للتعريف بالمعرض، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور "أن المعرض من ضمن مبادرات الغرفة التجارية، والذي يهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول لها لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الأعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والشابات للدخول في سوق التجارة الإلكترونية.
وقال إن المعرض يأتي بدعم ورعاية من سمو محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود حفظه الله".
وبدوره، قال رئيس لجنة ريادة الأعمال بغرفة حفر الباطن والمشرف العام على المعرض، سلمان العقيل: "إن المعرض يستهدف جميع شركات التسويق الإلكتروني وشركات تقنية المعلومات المهتمة بالتسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وشركات الدعم اللوجستي، بالإضافة لرواد الأعمال في هذا المجال".
وأضاف: "سيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية بشهادات حضور مقدمة من إدارة المعرض، يقدمها نخبة من المتخصصين وإبراز عدد من قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال".
فيما أكد أمين عام غرفة حفر الباطن أنور الشامي أن المعرض سيكون فرصة لأي شخص يود الدخول إلى التجارة الإلكترونية، فهو يحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية بما ينسجم مع توجهات وطموحات رؤية المملكة 2030، ومواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية.
ومن جهته، بيّن المدير التنفيذي للمعرض خالد الأشرم أن المعرض ليس مهنـياً فقط، إنما يعتبر نقلة نوعية لأغلب المشاريع التي لا تزال في خطواتها الأولى للتعرف أكثر على التجارة والتسويق الإلكتروني والاستفادة من رواد هذا المجال.
وأردف أن المعرض يهدف إلى دعم التجارة الإلكترونية وإتاحة الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال وتسهيل تأسيس مشاريعهم الخاصة والتعريف بأنشطتهم التجارية الرقمية وتوسيع قاعدتهم الجماهيرية والوصول للمزيد من العملاء وتذليل ما يواجهه رواد الأعمال وأصحاب المتاجر من صعوبة للوصول إلى العملاء من خلال مستشارين مختصين في مجال التسويق.