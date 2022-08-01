غرفة حفر الباطن تستعد لإطلاق مبادرة منتدى ومعرض التجارة الإلكترونية "إيشوب"

وفي اللقاء الذي عقده المركز الإعلامي للمعرض للتعريف بالمعرض، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة حفر الباطن فهد المنور "أن المعرض من ضمن مبادرات الغرفة التجارية، والذي يهدف لرفع الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية، ودعم التحول لها لتساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومواكبة البيئة المحيطة بريادة الأعمال والتجارة الرقمية لدعم رواد الأعمال الذين يطمحون للنمو والتوسع وتحفيز وتشجيع الشباب والشابات للدخول في سوق التجارة الإلكترونية.