وزير الخارجية يبحث تطورات الأوضاع في غزة ومحيطها مع نظرائه القطري والمصري والأردني

كما تلقى اليوم الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًّا من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور أيمن الصفدي.