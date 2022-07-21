لتأهيل الشباب.. "سرك" تنهي المرحلة الأولى لبرنامج "المهارة"

وتُعد "سرك" إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف من خلال مشاريعها ومبادراتها وبرامجها الحالية إلى تأسيس قاعدة صلبة في قطاع إعادة التدوير والصناعات المرتبطة بها في المملكة؛ كما قامت بتأسيس مجموعة من الشركات والاستحواذ على أخرى في قطاعات متعددة ومتخصصة في إعادة التدوير.