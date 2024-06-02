أمين الحج والعمرة السوداني يُثمِّن جهود السعودية لاستقبال حجاج السودان

استقبلت شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا اليوم أولى طلائع الفوج الأول من بعثة حجاج السودان القادمين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، الذين بلغ عددهم "305" حجاج وحاجات من أصل نحو 8 آلاف حاج، يُتوقع وصولهم تباعًا من البعثة السودانية.
وأقيم حفل استقبال خاص لحجاج السودان، تخلله توزيع الورود والهدايا التذكارية.
وعبّر الحجاج عن مشاعرهم الفياضة بالوصول بسلام إلى مكة المكرمة، أقدس بقاع الأرض.
وعد علي بن حسين بندقجي، رئيس مجلس إدارة مطوفي جنوب شرق آسيا "مشارق الماسية"، استقبال الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم شرفًا ومسؤولية كبيرة، مؤكدًا توفير أقصى درجات الراحة والسكينة للحجاج، وتسخير كل الجهود لضمان راحتهم، وأداء مناسكهم بسهولة ويسر، وذلك في إطار ما توليه حكومة السعودية من رعاية واهتمام بضيوف الرحمن.
من جانبه، عبّر أمين الحج والعمرة السوداني، الدكتور محمد عثمان الخليفة، عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، مثمنًا جهود وزارة الحج والعمرة في تذليل جميع العقبات؛ حتى يتمكن حجاج السودان من أداء الفريضة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها السودان.