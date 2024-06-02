أمين الحج والعمرة السوداني يُثمِّن جهود السعودية لاستقبال حجاج السودان

من جانبه، عبّر أمين الحج والعمرة السوداني، الدكتور محمد عثمان الخليفة، عن شكره العميق للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على هذا الاستقبال الحافل والمتميز، مثمنًا جهود وزارة الحج والعمرة في تذليل جميع العقبات؛ حتى يتمكن حجاج السودان من أداء الفريضة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها السودان.