في نسخته الثالثة بالرياض.. "الإدريسي" يفتتح معرض المطار السعودي 2024

افتتح الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، النسخة الثالثة من معرض المطار السعودي 2024، الذي يعقد يومي 11 و 12 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض، ويهدف إلى إبراز الجهود التي تقودها المملكة في تطوير وتوسعة المطارات السعودية، إذ يمثل منصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التقنيات والخطط الإستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.