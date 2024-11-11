في نسخته الثالثة بالرياض.. "الإدريسي" يفتتح معرض المطار السعودي 2024

افتتح الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة رائد بن حسن الإدريسي، النسخة الثالثة من معرض المطار السعودي 2024، الذي يعقد يومي 11 و 12 نوفمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بالعاصمة الرياض، ويهدف إلى إبراز الجهود التي تقودها المملكة في تطوير وتوسعة المطارات السعودية، إذ يمثل منصة لتبادل الأفكار والاطلاع على أحدث التقنيات والخطط الإستراتيجية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وتُعد مطارات القابضة راعياً رئيساً للحدث الذي يجمع تحت سقفه أكثر من 200 شركة من كبرى شركات المطارات، والشركات الرائدة في قطاع الطيران على المستوى المحلي ومن 60 دولة مشاركة، وتشمل: شركات متخصصة في بناء وإدارة المطارات، إضافة إلى مقدمي الخدمات ومشغلي المطارات من مختلف أنحاء العالم.
كما يسعى المعرض إلى تعزيز التعاون والابتكار في قطاع الطيران لدعم تطلعات المملكة نحو تحويل السعودية إلى مركز طيران عالمي يربطها بأكثر من 250 وجهة دولية، تلبيةً للزيادة المتسارعة في أعداد المسافرين وحركة الشحن الجوي.
واستعرضت مطارات القابضة خلال المعرض، برنامج "جسور" للمحتوى المحلي، وخدمة "مسافر بلا حقيبة"، ومشاريع تخصيص المطارات، وبرنامج تطوير المخططات العامة، بالإضافة إلى عرض الفرص الاستثمارية للمطارات السعودية.
يُذكر أن مطارات القابضة تُشرف على تشغيل 27 مطاراً بالسعودية عبر شركاتها التابعة (مطارات الرياض، ومطارات جدة، ومطارات الدمام، وتجمع مطارات الثاني)، التي تهدف إلى تطوير مطارات المملكة والارتقاء بأدائها لمواكبة التطور المتسارع الذي تشهده المملكة حالياً، ودعم مسيرة التنمية المستدامة لتحقيق المزيد من التنمية والإنجازات وفقاً للإستراتيجية الوطنية للطيران المنبثقة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، كونها أحد مخرجات رؤية المملكة.