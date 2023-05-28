"لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟".. إجابة من "المسند" تكشف حقيقة معاكسة!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الإجابة عن تساؤل "لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟" سيكون الجواب فيه -غالباً- لأن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الصيف، وهذا هو سبب ارتفاع الحرارة، والحقيقة هي العكس.