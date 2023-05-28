"لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟".. إجابة من "المسند" تكشف حقيقة معاكسة!

طرح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله السند؛ تساؤلاً عن سبب حرارة الصيف وبرودة الشتاء، مقدماً إجابة أكثر وضوحاً ومعاكسة.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن الإجابة عن تساؤل "لماذا الصيف حار والشتاء بارد؟" سيكون الجواب فيه -غالباً- لأن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الصيف، وهذا هو سبب ارتفاع الحرارة، والحقيقة هي العكس.
وأضاف: "الشمس تكون أبعد في فصل الصيف بنحو 5 ملايين كم عنها في الشتاء، فيصبح بعدها صيفاً ما يزيد قليلاً على 152 مليون كم؛ لذا نشاهد قرص الشمس في الصيف أصغر منه في الشتاء.
وبيّن أن "سبب حرارة الصيف بالدرجة الأولى تعود إلى تعامد أشعة الشمس على نصف الكرة الشمالي، ومن ثم طول ساعات النهار".