تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ناميبيا.. لفائدة أكثر من 20 ألفًا

جاء ذلك حضور الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، والأمين العام لمجلس إدارة المركز الدكتور عبدالملك شكونكو، وعدد من المسؤولين والدعاة والشخصيات الإسلامية.