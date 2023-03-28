تدشين برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين في ناميبيا.. لفائدة أكثر من 20 ألفًا

دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة في جمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لمسلمي جمهورية ناميبيا.
جاء ذلك حضور الملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا المهندس محمد بن عبدالسلام عاشور، والأمين العام لمجلس إدارة المركز الدكتور عبدالملك شكونكو، وعدد من المسؤولين والدعاة والشخصيات الإسلامية.
وأفاد الملحق الديني بسفارة المملكة بجنوب أفريقيا أن هذا البرنامج سيغطي المركز الإسلامي بالعاصمة الناميبية، والعديد من المساجد في مدن جمهورية ناميبيا طوال شهر رمضان.
وأوضح أن عدد المستفيدين أكثر من عشرين ألف مسلم ومسلمة.
وعبر عدد من الشخصيات الإسلامية في جنوب أفريقيا والدول التابعة للملحقية، عن بالغ شكرهم وامتنانهم للمملكة على تنفيذ هذا البرنامج والاهتمام بشؤون المسلمين وخدمتهم في جميع أنحاء العالم.