"إغاثي الملك سلمان" ينشئ شبكة للمياه الصحية في المخا بتعز اليمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإنشاء شبكة للمياه الصحية لإيصال المياه الصالحة للشرب إلى السكان في مديرية المخا بمحافظة تعز بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.
ويتكون المشروع من أربعة آبار تم تزويدها بأربع وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وبالمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى خزان تجميعي بسعة 425 مترًا مكعبًا، ووحدة إعادة ضخ داخل الخزان لتقوم بضخ المياه من الخزان التجميعي إلى خزان مديرية المخا.
وشهد المشروع تحسين البنية التحتية في حقل المياه مثل تشييد الأسوار لحماية الألواح الشمسية، وكذلك بناء غرف المراقبة وغرف المعدات عند كل بئر، وإنشاء شبكة مياه تربط بين الآبار والخزان التجميعي، بالإضافة إلى بناء نقاط مياه تخدم السكان المقيمين حول حقل المياه.
ويهدف المشروع لإيصال المياه الصحية والآمنة لخدمة 120 ألف فرد يعيشون في مديرية المخا وما حولها، وإيجاد حلول مستدامة لتحسين إمدادات المياه باعتبار المياه النظيفة والصالحة للشرب حق أساسي لكل إنسان.
وتأتي هذه الجهود في إطار مشاريع المياه والإصحاح البيئي التي تنفذها المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة لتوفير مصادر المياه الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي في اليمن.
من ناحية أخرى، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 253 طنا و500 كيلو غرام من السلال الغذائية على الأسر الأشد احتياجًا من اللاجئين السوريين في مناطق صيدا وصور وحاصبيا والكورة بالجمهورية اللبنانية، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب والدول المحتاجة حول العالم.
على صعيد آخر، وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 حقيبة إيوائية للمتضررين من الفيضانات والسيول في مدينة بيشمبر فور بجمهورية بنغلاديش، استفاد منها 1.911 فردًا.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.