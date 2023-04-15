"إغاثي الملك سلمان" ينشئ شبكة للمياه الصحية في المخا بتعز اليمنية

ويتكون المشروع من أربعة آبار تم تزويدها بأربع وحدات ضخ تعمل بالطاقة الشمسية وبالمولدات الكهربائية، بالإضافة إلى خزان تجميعي بسعة 425 مترًا مكعبًا، ووحدة إعادة ضخ داخل الخزان لتقوم بضخ المياه من الخزان التجميعي إلى خزان مديرية المخا.