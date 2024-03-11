أمانة الشرقية تطرح 50 موقعاً استثمارياً مؤقتاً بالخفجي

طرحت أمانة الشرقية 50 موقعاً استثمارياً مؤقتاً بمحافظة الخفجي، عبر بوابة الاستثمار في المدن السعودية "فرص" بمشاريع متنوعة، في إطار سعى الأمانة لتطوير عجلة التنمية، وفتح المجال للاستثمارات المتنوعة، واستغلال المواقع المميزة وتلبية احتياجات السكان بالمحافظة.
وشملت الفرص المطروحة موقعين استثماريين بالتأجير المؤقت في الواجهة البحرية بنشاط معرض تسويقي ترفيهي بمساحة 18000 متر مربع على فترتين متتاليتين بإجمالي 90 يوماً للفرصتين، و3 مواقع استثمارية مؤقتة بالحدائق بنشاط ألعاب أطفال ترفيهية، وألعاب كهربائية بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع، و6 مواقع مؤقتة بنشاط بسطة ماركة على الواجهة البحرية بمساحة 50 مترًا مربعًا لكل موقع، وأيضاً 10 مواقع استثمارية مؤقتة بنشاط عربات متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات بمساحه 100 متر مربع لكل موقع، و6 مواقع استثمارية مؤقتة نشاط عربات متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات بحديقة الغربية، وحديقة العبير.
وتم طرح موقع استثماري مؤقت بنشاط "الركن الرمضاني" بمساحة 1000 متر مربع بالخفجي، وموقع استثماري مؤقت بنشاط "الركن الرمضاني" بمساحة 1000 متر مربع، بمدخل مركز السفانية من جهة طريق الدمام/الكويت، إضافة إلى 21 موقعاً استثمارياً مؤقتاً بنشاط مواقف معدات بمساحة 1500 متر مربع على امتداد شارع الملك سعود، ضمن جهود الأمانة لفتح باب التنوع في مجالات الاستثمار بمحافظة الخفجي؛ بهدف تطوير عجلة التنمية بالمحافظة، وتلبية احتياجات السكان.