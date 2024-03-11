أمانة الشرقية تطرح 50 موقعاً استثمارياً مؤقتاً بالخفجي

وشملت الفرص المطروحة موقعين استثماريين بالتأجير المؤقت في الواجهة البحرية بنشاط معرض تسويقي ترفيهي بمساحة 18000 متر مربع على فترتين متتاليتين بإجمالي 90 يوماً للفرصتين، و3 مواقع استثمارية مؤقتة بالحدائق بنشاط ألعاب أطفال ترفيهية، وألعاب كهربائية بمساحة 1000 متر مربع لكل موقع، و6 مواقع مؤقتة بنشاط بسطة ماركة على الواجهة البحرية بمساحة 50 مترًا مربعًا لكل موقع، وأيضاً 10 مواقع استثمارية مؤقتة بنشاط عربات متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات بمساحه 100 متر مربع لكل موقع، و6 مواقع استثمارية مؤقتة نشاط عربات متنقلة لبيع المأكولات والمشروبات بحديقة الغربية، وحديقة العبير.