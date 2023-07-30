"تعليم الليث" تتيح التواصل "عن بُعد" بين المستفيدين ومسؤولي "التعليم"

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الليث، اليوم الأحد، لجميع المستفيدين والمستفيدات من خدمات الإدارة، عن تقديم خدمة التواصل المباشر "عن بُعد" مع مسؤولي وزارة التعليم.
ودعا المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل، جميع المستفيدين والمستفيدات، إلى زيارة مركز خدمة المستفيد في مبنى الإدارة الجديد؛ لتسهيل حصولهم على الخدمة المطلوبة دون تكلف عناء السفر إلى ديوان الوزارة.
وأوضح "العاقل" أن ذلك يأتي من منطلق مسؤوليَّة الإدارة في خدمة كل المستفيدين والمستفيدات من خلال قنوات التَّواصل المتاحة، داعيًا الله عز وجل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في حصول المستفيد على الاستفادة الكاملة من الخدمة المطلوبة.