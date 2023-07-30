"تعليم الليث" تتيح التواصل "عن بُعد" بين المستفيدين ومسؤولي "التعليم"

وأوضح "العاقل" أن ذلك يأتي من منطلق مسؤوليَّة الإدارة في خدمة كل المستفيدين والمستفيدات من خلال قنوات التَّواصل المتاحة، داعيًا الله عز وجل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها في حصول المستفيد على الاستفادة الكاملة من الخدمة المطلوبة.