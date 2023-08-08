"الكشافة السعودية" تشكر سفارة المملكة في كوريا في أعقاب إعصار خانون.. تعرف على السبب

وجّهت جمعية الكشافة العربية السعودية الشكر لأعضاء سفارة خادم الحرمين الشريفين في كوريا الجنوبية على متابعتهم المستمرة للوفد الكشفي السعودي المُشارك حاليًا في المخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرين الذي تستضيفه كوريا الجنوبية في سايمانغوم ببلدة بوأن في إقليم جولا الشمالي قبل أن يتم نقله اليوم إلى العاصمة سيؤول تجنبًا لمخاطر إعصار خانون.
وتفصيلاً، ثمَّن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد للملحق الثقافي في السفارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدايل وأعضاء الملحقية متابعتهم المستمرة لمشاركة الوفد السعودي في هذا المخيم الذي بدأ في الثاني من أغسطس الحالي ويستمر حتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.
وأكد نائب رئيس الجمعية أن متابعة السفارة لترحيل الوفد السعودي من مقر المخيم في سايمانغوم إلى مقر استكمال المخيم في دايجين بالعاصمة سيؤول كان محل تقدير أعضاء الوفد وأولياء أمورهم، الذين رفعوا شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها المواطنين في كل مكان.
وقد أهابت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية كوريا بالمواطنين الموجودين في كوريا بتوخي الحيطة والحذر مع اقتراب إعصار خانون إلى الساحل الجنوبي الشرقي خلال هذا الأسبوع، وتنصحهم باتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المحلية. وفي الحالات الطارئة الاتصال على: 00821089626999
يُذكر أن جمعية الكشافة العربية السعودية تشارك بالمخيم الكشفي العالمي الخامس والعشرون المقام حاليًا في كوريا الجنوبية تحت شعار "ارسم حلمك" وبمشاركة أكثر من 43 ألف شاب وشابة يمثلون 158 دولة حول العالم.