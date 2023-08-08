"الكشافة السعودية" تشكر سفارة المملكة في كوريا في أعقاب إعصار خانون.. تعرف على السبب

وتفصيلاً، ثمَّن نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد للملحق الثقافي في السفارة عبدالعزيز بن عبدالرحمن الدايل وأعضاء الملحقية متابعتهم المستمرة لمشاركة الوفد السعودي في هذا المخيم الذي بدأ في الثاني من أغسطس الحالي ويستمر حتى يوم الثاني عشر من الشهر نفسه.