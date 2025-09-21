"عزّنا بطبعنا" .. "تعليم الرياض" يطلق حزمة اتصالية شاملة للاحتفاء باليوم الوطني

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن هذه الخطة الاتصالية تأتي تجسيدًا لدور وزارة التعليم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم المجتمعية في نفوس الطلاب والطالبات، إلى جانب إبراز دور منظومة التعليم في إعداد الأجيال وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.