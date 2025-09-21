"عزّنا بطبعنا" .. "تعليم الرياض" يطلق حزمة اتصالية شاملة للاحتفاء باليوم الوطني

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض باليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، تحت شعار "عزّنا بطبعنا"، وذلك خلال الفترة من 21 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر 2025م.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن هذه الخطة الاتصالية تأتي تجسيدًا لدور وزارة التعليم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وترسيخ الاعتزاز بالهوية الوطنية والقيم المجتمعية في نفوس الطلاب والطالبات، إلى جانب إبراز دور منظومة التعليم في إعداد الأجيال وتأهيلها للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني، تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبيّن الثميري أن الخطة الاتصالية تتضمن حزمة من المنتجات الإعلامية والاتصالية المتنوعة، تشمل التغطيات الإعلامية لفعاليات المدارس والإدارات، وإبراز مشاعر الفخر والاعتزاز الوطني لدى الطلاب والطالبات، والتأكيد على الشراكة التكاملية بين الأسرة والمدرسة في غرس القيم الأصيلة وتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية.
وأكد أن الإدارة ستعمل على تفعيل الوسوم الرسمية للحملة الاتصالية، وعلى رأسها الوسم الرئيس #عزنا_بطبعنا، إلى جانب مجموعة من الوسوم الداعمة التي تُبرز قيم الكرم والطموح والأصالة والرؤية الوطنية، بما يعكس تنوع الرسائل الاتصالية للحملة ويعزز من وصولها إلى أوسع شريحة من المجتمع التعليمي.