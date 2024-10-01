بسبب الإقبال الكبير.. تمديد مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" حتى نهاية نوفمبر المقبل

أعلنت مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم تمديد مهرجان العلوم والتقنية (ستيم 2024) الذي تنظمه واحة الملك سلمان للعلوم بعنوان "اكتشف شغفك.. أطلق قدراتك"، حتى نهاية نوفمبر المقبل؛ نظرًا للإقبال الكبير من الزوار على المهرجان، ورغبة من مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم في إتاحة الفرصة لأكبر عدد من طلبة المدارس خصوصًا، وللزوار والمهتمين بمجال العلوم والتقنية عمومًا.
وبهذه المناسبة، ثمّن الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عياف نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم، دعم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم لمهرجان العلوم والتقنية، مؤكدًا أنّ ذلك يأتي من اهتمامه البالغ بأبنائه وبناته، وأهمية تسليحهم بالمعارف والعلوم، وتحفيز الشغف لديهم.
وأكد أن المؤسسة داعمة للمشاريع النوعية والمناشط العلمية الحاضنة للمعرفة التي تعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في القطاعات ذات الأولوية لإعداد مواطنين منافسين عالميًا وفقًا للأهداف الإستراتيجية الوطنية لرؤية المملكة 2030.
وعبر المشرف العام على واحة الملك سلمان للعلوم الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر، عن الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس أمناء المؤسسة وسمو نائبه وشركاء النجاح ممثلين في وزارة التعليم، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم وقنوات عين.
يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية (ستيم 2024) الذي انطلق مطلع شهر سبتمبر، يقدم تجربة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مُتكاملة من خلال 25 جناحًا، إضافة إلى العديد من الأنشطة المصاحبة، ويأتي اختيار موضوع "الكيمياء والبتروكيماويات" لمهرجان هذا العام؛ كونه يعد قطاعًا اقتصاديًا وحيويًا، ويُمثل رافدًا رئيسًا للصادرات السعودية غير النفطية.