بسبب الإقبال الكبير.. تمديد مهرجان العلوم والتقنية "ستيم 2024" حتى نهاية نوفمبر المقبل

يذكر أن مهرجان العلوم والتقنية (ستيم 2024) الذي انطلق مطلع شهر سبتمبر، يقدم تجربة تعليمية وتثقيفية وترفيهية مُتكاملة من خلال 25 جناحًا، إضافة إلى العديد من الأنشطة المصاحبة، ويأتي اختيار موضوع "الكيمياء والبتروكيماويات" لمهرجان هذا العام؛ كونه يعد قطاعًا اقتصاديًا وحيويًا، ويُمثل رافدًا رئيسًا للصادرات السعودية غير النفطية.