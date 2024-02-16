"البديوي" يلتقي وزيرًا ألمانيًا ويبحثان تعزيز التعاون في مجال المساعدات

التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، في مدينة ميونخ اليوم، وزير الدولة البرلماني بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية نيلز أنين، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن العام بنسخته الـ 60.