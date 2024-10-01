انتهاء تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 6 أحياء بالمدينة المنورة الخميس المقبل

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن قرب انتهاء المهلة المحددة للتسجيل العيني الأول للعقار لـ(6) أحياء بالمدينة المنورة، وذلك بنهاية يوم الخميس 3 أكتوبر 2024م الموافق 30 ربيع الأول 1446هـ، وهي: (جزء من حي الملك فهد، جزء من حي العاقول، جزء من حي جماء أم خالد، حي سكة الحديد، جزء من حي الخضراء، جزء من حي أبيار الماشي).