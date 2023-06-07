بدعم القيادة.. المملكة نموذج رائد في الأمن السيبراني يُحتذى به دوليًّا

ويعكس إنشاء المؤسسة ريادة المملكة عالميًّا في الأمن السيبراني، ودورها الإيجابي في قيادة ودعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة، وفتح آفاق رحبة لنقل المعرفة، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون، وهذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده لقطاع الأمن السيبراني؛ ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظلّ رؤية المملكة 2030، وتجسيدًا لتفوق "النموذج السعودي في الأمن السيبراني" عالميًّا، ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية؛ حيث يُعدُّ نموذجًا رائدًا ويحتذى به دوليًّا.