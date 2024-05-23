جدة.. فرص لامتداد الأمطار الرعدية أثناء أشهر الصيف

وأضاف: مع دخولنا في شهر يوليو يُتوقع أن يتمركز مرتفع جوي في مناطق شمال شبه الجزيرة العربية في أغلب فترات شهري يوليو وأغسطس، وبالتالي تزحزح الفاصل المداري ITCZ، نحو الشمال، ما سيسمح بتدفق موجات من الرطوبة المدارية للأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية.