جدة.. فرص لامتداد الأمطار الرعدية أثناء أشهر الصيف

تشير التوقعات إلى تأثر القطاع الغربي والجنوبي الغربي من المملكة بهطولات مطرية موسمية أعلى من المُعدلات.
وقال موقع "طقس العرب": بخصوص الأمطار الصيفية المحتملة في مدينة جدة، هناك اندفاع محتمل للسحب الركامية من مكة المكرمة نحو مدينة جدة خلال شهر أغسطس.
وأضاف: مع دخولنا في شهر يوليو يُتوقع أن يتمركز مرتفع جوي في مناطق شمال شبه الجزيرة العربية في أغلب فترات شهري يوليو وأغسطس، وبالتالي تزحزح الفاصل المداري ITCZ، نحو الشمال، ما سيسمح بتدفق موجات من الرطوبة المدارية للأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية من شبه الجزيرة العربية.
وأردف الموقع: هذه الوضعية الجوية ستسمح بتشكّل السحب الركامية الرعدية على المرتفعات الجبلية غرب المملكة، مثل مرتفعات الطائف ومكة المكرمة، خاصة في شهر أغسطس، مع وجود فرصة عالية لامتداد بقايا النشاط الرعدي غرباً نحو مدينة جدة في بعض أيام الشهر، مترافقة بالأمطار الرعدية وربما موجات الغبار.