انطلاق أعمال "مؤتمر سلاسل الإمداد" منتصف أكتوبر الجاري في الرياض

وستعقد جلسات حوارية، سيشارك من خلالها نخبة من الرؤساء التنفيذيين في جهات داعمة في العمليات الصناعية والتشغيلية؛ لطرح تجربتهم في المشاريع والتي تقدم إلى العملاء كخدمات دعم وإمدادات، ويناقش المؤتمر عددًا من المواضيع ذات العلاقة أهمها الصناعة والتكنولوجيا المتطورة واستدامة سلاسل التوريد الصناعية وكذلك الإبحار في تجارب القيادات وصناع القرار بالإضافة إلى ممكنات الربح المستدام والتثقيف بالمخاطر في تعاملات الموردين واستثمار التكنولوجيا في تخطيط سلسلة التوريد والمشتريات وغيرها من المواضيع المهمة.