"ملكية المشاعر" تعلن عن خطة تشغيل مسارات حافلات مكة لشهر رمضان المبارك

أعلن المركز الموحد للنقل، التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن خطة تشغيل مسارات مشروع حافلات مكة فـي شهر رمضان المبارك؛ وتهدف الخطة إلى تسهيل حركة المرور للزوار، والمعتمرين، وسكان مدينة مكة المكرمة.
أولاً: المسارات المستمرة وفق خطة التشغيل الحالية: تشمل المسارات التالية 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 .
ثانيًا: المسارات وفق خطة التشغيل الجديدة:
• المسار رقم 4، يلتف عند محطة كدي متجهًا إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية.
• المسار رقم 5، يلتف عند محطة كدي متجهًا إلى العوالي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.
• المسار رقم 6، يلتف عند محبس الجن متجهًا إلى العزيزية دون الوصول إلى المنطقة المركزية.
• المسار رقم 7A، يتم تشغيله باتجاه محطة جبل الكعبة.
.المسار رقم 8، يلتف عند طريق المنصور متجهًا إلى الزيادي دون الوصول إلى المنطقة المركزية.