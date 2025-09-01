مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء يُعيد ثلاثيني لحياته الطبيعية بعد استئصال تشوه نادر بشرايين الدماغ

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، معاناة مراجع يبلغ من العمر 36 عاماً يعاني من نوبات حادة من الصداع المتكرر، بعد أن زار عدداً من المستشفيات دون حصوله على العلاج أو التشخيص المناسب، الأمر الذي ضاعف من شدة الأعراض وتوقفه عن أداء مهامه اليومية. ذكر ذلك الدكتور محمد عارف استشاري جراح المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة وقسطرة الأوعية الدماغية.