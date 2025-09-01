مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء يُعيد ثلاثيني لحياته الطبيعية بعد استئصال تشوه نادر بشرايين الدماغ

أنهى مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة، معاناة مراجع يبلغ من العمر 36 عاماً يعاني من نوبات حادة من الصداع المتكرر، بعد أن زار عدداً من المستشفيات دون حصوله على العلاج أو التشخيص المناسب، الأمر الذي ضاعف من شدة الأعراض وتوقفه عن أداء مهامه اليومية. ذكر ذلك الدكتور محمد عارف استشاري جراح المخ والأعصاب رئيس الفريق الطبي المعالج الحاصل على الزمالة الأمريكية في جراحة وقسطرة الأوعية الدماغية.
والذي أضاف بأنه تم اخضاع المراجع للفحص السريري وإجراء فحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي (M.R.I) والتصوير المقطعي (C.T. Scan) ، وبعد الإطلاع على النتائج تبين وجود مؤشرات خلل في عمل الدماع ونزيف بسيط لايؤدي لهذا الكم الزائد من نوبات الصداع والألم، ولذلك تم استبعاد المسببات العرضية واجراء فحوصات دقيقة بالقسطرة، والتي كشفت عن وجود تشوه شرياني دماغي نادر وكبير جداً وبشكل معقد، لا يظهر عادة في صورة الأشعة، وعليه تم وضع خطة علاجية دقيقة بالتدخل الجراحي العاجل، لإستئصال التشوه وإنقاذ المراجع.
مفيداً أخضع المراجع لعملية قسطرة علاجية تم فيها إغلاق أجزاء كبيرة من الشرايين المغذية للتشوه، وذلك باستخدام أدوات طبية متطورة، تبع ذلك بعدة أيام إخضاعه لعملية جراحية أخرى معقدة استغرقت 3 ساعات، وتم فيها استئصال التشوه الشرياني بالكامل عبر استخدام تقنيات الميكروسكوب المتطور مع استخدام صبغات متقدمة للكشف عن الشرايين الدقيقة، كما تم الإستعانة بأجهزة الملاحة العصبية ومراقبة الأعصاب، بالإضافة إلى أدوات وقساطر دقيقة جداً للوصول إلى شرايين المخ المتناهية الصغر.
وقال الدكتور عارف أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، وقد أبانت المؤشرات الحيوية تحسن حالة المراجع الصحية في الساعات الأولى للعملية ، مضيفاً بأنه تم إجراء قسطرة تشخيصية بعد العملية والتي أكدت نجاح استئصال التشوه الدماغي بالكامل، وقد خرج المراجع من المستشفى بعد 4 ايام فقط، وهو بصحة ممتازة، بعد التأكد من انتهاء كافة أعراض الصداع، وعاد ليمارسة حياته بصورة طبيعية.
