بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 10% منه.. ما أهمية مطار هيثرو البريطاني؟

ومن مميزات مطار هيثرو أنه مطار تجاري حيوي لنقل البضائع، بالإضافة إلى أنه مطار مدني، وبحسب "أخبار بريطانيا"، يُعد المطار من أكبر الموانئ الجوية لنقل البضائع في العالم مع نحو 1.5 مليون طن من البضائع المحملة عبر الطائرات المنطلقة من المطار سنويًا تحمل البضائع عن طريق 15 منصة شحن، ويحتوي على أكثر من 90 مدرجًا بعيدًا، ويشمل المطار أماكن ترفيهية، وفنادق، وأسواقًا للشراء، ويخدم بأفضل التقنيات الحديثة، ويُعتبر المطار الأغلى في بريطانيا في الخدمات والرحلات، ولا يستقبل طائرات الشركات منخفضة التكلفة الاقتصادية.