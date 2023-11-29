بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 10% منه.. ما أهمية مطار هيثرو البريطاني؟

استحوذ صندوق الاستثمارات العامة على حصة 10% من مطار هيثرو البريطاني، عقب الاتفاق مع شركة "فيروفيال إس آي" على شراء حصة 10% من شركة "إف جي بي توبكو"، الشركة القابضة لمطار هيثرو، وفقًا لما أعلنه الصندوق اليوم (الأربعاء)، فمتى أنشئ مطار هيثرو؟ وما أهميته؟
يقع مطار هيثرو في منطقة هيلنجدون الواقعة غرب العاصمة البريطانية لندن، وقد أنشئ المطار وافتُتِح في عام 1929 تحت مسمى مطار "ويست غريت"، وكان ممتدًا على منطقة زراعية، وقد تغير اسمه فيما بعد إلى مطار هيثرو كما هو معروف الآن.
ووفقًا لموقع "أخبار بريطانيا"، فقد كان الهدف من تأسيس المطار هو خدمة سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي استخدمه في الحرب العالمية الثانية، وبعد انتهاء الحرب خُصص المطار للاستخدام المدني، ووسِّع تدريجيًا إلى أن وصل إجمالي مساحته لنحو 1200 هكتار.
ورغم أن لندن تضم 5 مطارات غيره، فإن مطار هيثرو أكبر وأشهر مطاراتها، ويُصنف كأحد المطارات الرئيسية في أوروبا للسفر عبر الدول، حيث تمر عبره معظم الخطوط الجوية الكبرى في العالم في رحلات جوية مباشرة من جميع المدن الكبرى تقريبًا، وتستخدم المطار 90 شركة طيران عالمية تسافر طائراتها منه إلى 215 وجهة ضمن 84 بلدًا في العالم، وهذا ما يجعله من أكثر المطارات ازدحامًا، ففي يناير 2023، احتل مطار هيثرو المرتبة الثانية في قائمة المطارات الدولية الأكثر ازدحامًا حول العالم بـ 3.5 مليون مقعد.
ومن مميزات مطار هيثرو أنه مطار تجاري حيوي لنقل البضائع، بالإضافة إلى أنه مطار مدني، وبحسب "أخبار بريطانيا"، يُعد المطار من أكبر الموانئ الجوية لنقل البضائع في العالم مع نحو 1.5 مليون طن من البضائع المحملة عبر الطائرات المنطلقة من المطار سنويًا تحمل البضائع عن طريق 15 منصة شحن، ويحتوي على أكثر من 90 مدرجًا بعيدًا، ويشمل المطار أماكن ترفيهية، وفنادق، وأسواقًا للشراء، ويخدم بأفضل التقنيات الحديثة، ويُعتبر المطار الأغلى في بريطانيا في الخدمات والرحلات، ولا يستقبل طائرات الشركات منخفضة التكلفة الاقتصادية.