"الإرشاد الزراعي": البطيخ الأجوف من الوسط يمكن استهلاكه

أكّد الإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن ظاهرة القلب الأجوف في ثمار الحبحب "البطيخ"، ليست ظاهرة مرضية، وتعتبر غير ضارّة ويمكن استهلاكها.
وأوضح أن سبب ظهور مثل هذه الحالات في البطيخ يكون ناتجًا عن عدم نجاح عملية تلقيح وإخصاب الأزهار، وتظهر بوضوح في الأصناف عديمة البذور وذات القشرة الرقيقة، وأنه لا يوجد أي ضرر أو محظورات من تناول الثمار الموجود بها هذه الظاهرة.
ونصح الإرشاد الزراعي، لتجنب تلك الظاهرة، بزراعة أصناف بذرية مع أخرى عديمة البذور؛ لتحسين التلقيح مع المحافظة على الحشرات الملقحة في الحقل بالتقليل من رش مبيدات الآفات.