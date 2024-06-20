"الإرشاد الزراعي": البطيخ الأجوف من الوسط يمكن استهلاكه

وأوضح أن سبب ظهور مثل هذه الحالات في البطيخ يكون ناتجًا عن عدم نجاح عملية تلقيح وإخصاب الأزهار، وتظهر بوضوح في الأصناف عديمة البذور وذات القشرة الرقيقة، وأنه لا يوجد أي ضرر أو محظورات من تناول الثمار الموجود بها هذه الظاهرة.