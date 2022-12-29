سلسلة جبال منجد بـ"هروب جازان".. طبيعة ساحرة تنشد مرافق ترفيهية وتطويرًا

وتتوفر في جبال منجد حديقة واحدة في حين لا تتسع للزوار عند المواسم، وهو الأمر الذي دعا الكثير من زوار الجبال لمعالجته بإنشاء حديقة أخرى فوق قمم الجبال الخضراء ومطلات وتوسعة الطرق المؤدية لقمم الجبال، إذ يصف زوارها بأنها من أفضل الجبال قابلية لإنشاء المشاريع الترفيهية والحدائق نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء ومساحات شاسعة مقارنة بغيرها من الجبال.