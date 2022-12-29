سلسلة جبال منجد بـ"هروب جازان".. طبيعة ساحرة تنشد مرافق ترفيهية وتطويرًا

يعد مركز جبال منجد بمحافظة هروب شرق منطقة جازان من الوجهات السياحية الطبيعية التي يقصدها الكثير من زوار المحافظة؛ لما يتميز به من خضرة وطقس بارد، لكن زواره يصطدمون بنقص المنشآت الترفيهية فيما يضيف الطريق عندما يتواصل الصعود للاستمتاع بجمال المناظر.
وتتوفر في جبال منجد حديقة واحدة في حين لا تتسع للزوار عند المواسم، وهو الأمر الذي دعا الكثير من زوار الجبال لمعالجته بإنشاء حديقة أخرى فوق قمم الجبال الخضراء ومطلات وتوسعة الطرق المؤدية لقمم الجبال، إذ يصف زوارها بأنها من أفضل الجبال قابلية لإنشاء المشاريع الترفيهية والحدائق نظرًا لاحتوائها على مسطحات خضراء ومساحات شاسعة مقارنة بغيرها من الجبال.
وتقع سلسلة جبال منجد شرق منطقة جازان، وتبعد عن العاصمة الإدارية حوالي 150 كلم تقريباً، كما أنها تبعد حوالي 12 كم عن محافظة هروب التي تعتبر الحاضرة الأقرب لجبال منجد والمركز التجاري لمراكز المحافظة.