"الخضيري" يحذّر: التساهل في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي لمقاومة تهدّد حياة الملايين

بدلاً من اللجوء المبكّر إلى المضادات الحيوية، يُوصي الدكتور الخضيري؛ بتقوية المناعة من خلال تناول العسل، الحبة السوداء، القسط الهندي، الثوم، البصل، البرتقال، الليمون، وفيتامين (سي) الفوار، وإذا لم تنجح هذه الطرق الطبيعية في مقاومة الأعراض، يمكن حينها التفكير في استخدام المضادات الحيوية.