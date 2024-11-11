"الخضيري" يحذّر: التساهل في استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي لمقاومة تهدّد حياة الملايين

حذّر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري؛ من التساهل في تناول المضادات الحيوية، مشيراً إلى أن معظم نزلات البرد ناتجة من فيروسات وليس بكتيريا.. تناول المضادات الحيوية في هذه الحالات قد يؤدي إلى تفاقم الحالة بدلاً من تحسينها.
ينصح الدكتور الخضيري؛ بعدم استخدام المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية وللضرورة القصوى. كما يشدّد على ضرورة إكمال الجرعة الموصوفة بالكامل، التي تتراوح عادة بين 5 و7 أيام، حتى لو شعر المريض بالتحسُّن قبل انتهاء المدة.. عدم إكمال الجرعة قد يؤدي إلى تقوية البكتيريا وجعلها مقاومة للمضادات الحيوية.
بدلاً من اللجوء المبكّر إلى المضادات الحيوية، يُوصي الدكتور الخضيري؛ بتقوية المناعة من خلال تناول العسل، الحبة السوداء، القسط الهندي، الثوم، البصل، البرتقال، الليمون، وفيتامين (سي) الفوار، وإذا لم تنجح هذه الطرق الطبيعية في مقاومة الأعراض، يمكن حينها التفكير في استخدام المضادات الحيوية.
يشير الدكتور الخضيري؛ إلى أن مقاومة المضادات الحيوية تشكّل خطراً كبيراً على الصحة العامة، حيث قد تؤدي إلى وفاة ملايين الأشخاص خلال العقديْن المقبليْن بسبب فقدان فعّالية هذه الأدوية؛ لذلك من الضروري استخدام المضادات الحيوية بحكمة وتحت إشراف طبي.