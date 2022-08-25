"السديس": المملكة حريصة على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها

وثمن الرئيس العام مواقف القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب الباكستاني في السراء والضراء، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حفظها الله حريصة على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها في جميع المجالات.