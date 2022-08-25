"السديس": المملكة حريصة على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها

وصف الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان، بأنه تأكيد لموقف المملكة الداعم لاقتصاد جمهورية باكستان وشعبها الشقيق.
وثمن الرئيس العام مواقف القيادة الحكيمة بالوقوف إلى جانب الشعب الباكستاني في السراء والضراء، مؤكدًا أن القيادة الرشيدة حفظها الله حريصة على تعزيز العلاقات السعودية الباكستانية الوطيدة وسبل دعمها في جميع المجالات.
وأوضح الرئيس العام أن الدعم الاستثماري لاقتصاد باكستان غير مستغرب كونه يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بقضايا الدول والشعوب الإسلامية والإنسانية.
ودعا الله سبحانه أن يحفظ الشعب الباكستاني من كل سوء، ويديم عليه نعمة الأمن والإيمان والصحة والرفاهية، وأن يجعل أعمال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في ميزان حسناتهم.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجه باستثمار مبلغ مليار دولار في جمهورية باكستان الشقيقة.