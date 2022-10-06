سددوا رسومه وحُرموا منه.. طالبات الثانوي بـ"أصالة جدة" بلا نقل مدرسي!

على الرغم من تسديد رسوم النقل المدرسي قبل بداية العام الدراسي الحالي؛ يعاني أهالي حي الأصالة بجدة، من عملية نقل بناتهم إلى المدارس الثانوية، بعد أن استهلوا الفصل الدراسي الثالث بالحرمان من النقل المدرسي دون توضيح الأسباب؛ مما اضطر عددًا من أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهن.