سددوا رسومه وحُرموا منه.. طالبات الثانوي بـ"أصالة جدة" بلا نقل مدرسي!

على الرغم من تسديد رسوم النقل المدرسي قبل بداية العام الدراسي الحالي؛ يعاني أهالي حي الأصالة بجدة، من عملية نقل بناتهم إلى المدارس الثانوية، بعد أن استهلوا الفصل الدراسي الثالث بالحرمان من النقل المدرسي دون توضيح الأسباب؛ مما اضطر عددًا من أولياء الأمور إلى أن يتولوا توصيلهن.
وقال المواطن صالـح الحارثي: إن معاناتهم تتجدد هذا العام بعد أن تكررت العام الماضي؛ حيث حُرم الطالبات في المرحلة المتوسطة والثانوية بحي الأصالة، من النقل المدرسي منذ بداية العام الدراسي بالرغم من سداد رسوم النقل؛ فيما لجأ بعض الآباء لدفع مبالغ باهظة للنقل الخاص؛ مما كلفهم الكثير من المصروفات.
وأوضح أن الحافلات الأخرى بالمرحلة الابتدائية تعمل، بينما حافلات مرحلتي المتوسطة والثانوية لم تعمل منذ بداية العام الدراسي؛ مشيرًا إلى أنه تَقَدَّم بالعديد من الشكاوى، لكن دون حلول تُذكر.