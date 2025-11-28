تشكيلية سعودية توثّق جمال الصقور فنيًا في "كأس نادي الصقور 2025"

شهدت الفعاليات المصاحبة لكأس نادي الصقور 2025 في مركز الظهران إكسبو حضورًا فنيًا لافتًا، حيث قدّم فنانون سعوديون أعمالًا تشكيلية تستلهم الموروث العريق، وفي مقدمتها لوحات تجسّد الصقارة وعلاقتها المتجذّرة بالإنسان في شبه الجزيرة العربية.
وبرز حضور التشكيلية السعودية ميساء الرويشد التي شاركت بـ 15 عملًا فنيًا، بينها 10 لوحات خصصتها للصقور، إضافة إلى مجسّم نحتي يتوسط المعرض ويعكس جماليات الصقر السعودي ورمزيته الثقافية.
وتُعد الرويشد من أوائل المشاركات في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي عام 2018، الذي شهد أول ظهور لها أمام الجمهور، لتواصل اليوم تقديم أعمال تمزج بين الحس الفني والذاكرة التراثية.
وتتخصص الرويشد في الفن التشكيلي المستوحى من الموروث التاريخي؛ إذ تُجسّد في أعمالها موضوعات الفروسية والصقارة والحياة البدوية، مستندةً إلى الألوان التراثية وتفاصيل البيئة الصحراوية، ومُوثّقة ملامح الصقور وأدوات الصقارة برؤية فنية تربط الماضي بالحاضر. كما أعربت عن شكرها لنادي الصقور السعودي على دعمه المستمر للفنانين والفنانات وإتاحة مساحات لعرض أعمالهم ضمن فعالياته.
وتُعد مشاركة الرويشد إضافة نوعية لأروقة الفعاليات المصاحبة للكأس، إلى جانب عروض الحِرف اليدوية والفنون التراثية، بما يعكس حرص نادي الصقور السعودي على دمج الهوايات الأصيلة بالصقارة مع الفنون البصرية، وتقديم تجربة متكاملة تجمع بين التراث والثقافة والفن.
وتستقبل الفعاليات الزوار حتى الأحد المقبل من الساعة 3:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً، وتشمل: متحف شلايل، وفعالية الدعو، وميدان الرماية، والحرف التراثية، والعروض الأدائية، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، إلى جانب مسابقة الملواح التي تُقام قرب شاطئ نصف القمر في الخبر، بإجمالي جوائز يتجاوز 10 ملايين ريال.