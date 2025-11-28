تشكيلية سعودية توثّق جمال الصقور فنيًا في "كأس نادي الصقور 2025"

وتستقبل الفعاليات الزوار حتى الأحد المقبل من الساعة 3:00 عصرًا حتى 10:00 مساءً، وتشمل: متحف شلايل، وفعالية الدعو، وميدان الرماية، والحرف التراثية، والعروض الأدائية، ومنطقة صقار المستقبل للأطفال، إلى جانب مسابقة الملواح التي تُقام قرب شاطئ نصف القمر في الخبر، بإجمالي جوائز يتجاوز 10 ملايين ريال.