محليات

"السعدون" تطرح مزاد "شمس المملكة" الإلكتروني لبيع أراضٍ سكنية بتسع مدن بالمملكة

تتطلع بطروحها المميزة والفريدة إلى مواكبة رؤية السعودية 2030 لرفع مستوى جودة الحياة
"السعدون" تطرح مزاد "شمس المملكة" الإلكتروني لبيع أراضٍ سكنية بتسع مدن بالمملكة
سبق
سبق

تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد "شمس المملكة" الإلكتروني الفريد من نوعه، والذي يحتوي على مجموعة من الأراضي السكنية المتنوعة في تسع مدن بالمملكة، وأبرزها: (مكة المكرمة، والمدينة، والطائف، والدمام، والخبر، وأبها، وحفر الباطن، وسكاكا).

الجدير بالذكر أن شركة "السعدون" تتطلع بطروحها المميزة والفريدة إلى مواكبة رؤية السعودية 2030، لرفع مستوى جودة الحياة، بتسهيلها وتمكينها الأفراد والمستفيدين من تملّك الأراضي السكنية عبر منصة المزاد الإلكتروني بكل سهولة وتيسير، وأشارت الشركة إلى أن مساحات الأراضي تبدأ من 380م2 لتلبي حاجة السوق من الأراضي السكنية.

كتيب المزاد: https://2u.pw/G4eZZ .

للاستفسار: 920003852.

رؤية السعودية 2030
شركة السعدون العقارية
مزاد شمس المملكة الإلكتروني

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