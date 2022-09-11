"السعدون" تطرح مزاد "شمس المملكة" الإلكتروني لبيع أراضٍ سكنية بتسع مدن بالمملكة

تطرح شركة "السعدون" العقارية مزاد "شمس المملكة" الإلكتروني الفريد من نوعه، والذي يحتوي على مجموعة من الأراضي السكنية المتنوعة في تسع مدن بالمملكة، وأبرزها: (مكة المكرمة، والمدينة، والطائف، والدمام، والخبر، وأبها، وحفر الباطن، وسكاكا).