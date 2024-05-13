برمنجهام البريطانية تستضيف ثاني اللقاءات التواصلية لـ"إثراء الخير"

وشَمِلَ برنامج اللقاء ثلاثَ جلسات؛ ركّزت الأولى منها على الجوانب الروحية للحج، ونظرة تفصيلية حول كيفية أداء مناسكه؛ فيما تضمنت الجلسة الثانية الترتيبات اللوجستية، وشرح حركة الشركة تجاه حجاجها بدءًا من مغادرة المملكة المتحدة، مرورًا بالتواجد في الأراضي السعودية أثناء أداء المناسك، وانتهاءً بمغادرة المملكة بعد أداء المناسك؛ بينما الجلسة الثالثة كانت عبارة عن مقدمة لجميع المرشدين، وإعلام الحجاج بدور المرشدين ومن سيمثل كل مجموعة.