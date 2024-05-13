برمنجهام البريطانية تستضيف ثاني اللقاءات التواصلية لـ"إثراء الخير"

استضافت مدينة برمنجهام البريطانية، اليوم الأحد 4 ذو القعدة 1445هـ الموافق 9 مايو 2024، ثاني اللقاءات التواصلية (سيمنار) مع الحجيج البريطانيين، والتي نظمتها شركة "إثراء الخير لخدمات الحجاج"، وهي إحدى شركات مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، بالتعاون مع وكلائها الاستراتيجيين في المملكة المتحدة.
وخلال اللقاء ثمّن الدكتور أحمد عباس سندي رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، دور الشركاء الاستراتيجيين؛ مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار خدمة برنامج الحج المباشر "B2C" مع شركاء النجاح والحجاج الأفراد الذين تم قبولهم لحج هذا العام؛ مؤكدًا نهج الشركة المستمر في تقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وبما يحقق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-
وتضمنت كلمة الدكتور أحمد عباس سندي، بالإشادة بما تُقَدمه وزارة الحج والعمرة بقيادة وزيرها الدكتور توفيق بن فوزان الربيعية؛ مبينًا دور الشركة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، وعكس الصورة الحضارية للمملكة العربية السعودية، التي تضع راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم ضمن أولوياتها الرئيسية.
ووضّح نائب الرئيس التنفيذي لشركة "إثراء الخير" الأستاذ محمد سعد خان، في كلمته في اللقاء التواصلي، على الجاهزية التامة في تقديم أرقى الخدمات وفق مواصفات ومعايير عالمية، تتوافق مع رؤية الشركة ورسالتها وأهداف منظومتها الاستراتيجية.
وشَمِلَ برنامج اللقاء ثلاثَ جلسات؛ ركّزت الأولى منها على الجوانب الروحية للحج، ونظرة تفصيلية حول كيفية أداء مناسكه؛ فيما تضمنت الجلسة الثانية الترتيبات اللوجستية، وشرح حركة الشركة تجاه حجاجها بدءًا من مغادرة المملكة المتحدة، مرورًا بالتواجد في الأراضي السعودية أثناء أداء المناسك، وانتهاءً بمغادرة المملكة بعد أداء المناسك؛ بينما الجلسة الثالثة كانت عبارة عن مقدمة لجميع المرشدين، وإعلام الحجاج بدور المرشدين ومن سيمثل كل مجموعة.
يُذكر أن اللقاء التواصلي يهدف إلى تعريف العملاء الحاليين بالهوية الجديدة، وزيادة الوعي بخدمات الحج والعمرة المقدمة من شركة إثراء الخير، بالإضافة إلى تعزيز مصداقية العلامة التجارية، وجذب عملاء جدد في الأسواق المستهدفة.