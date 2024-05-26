خادم الحرمين يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء

وكذلك عبد المجيد بن مبارك بن عبدالله آل عبيد السهلي، عبد المحسن بن مليح بن صالح المساعد، عدنان بن عواض بن عبدالله السالمي، عزيز بن علي بن حمود آل حنيش، علي بن إبراهيم بن علي آل حمزة، علي بن أحمد بن علي آل مانع، علي بن حسين بن علي الياسين، علي بن حمد بن علي المرداس، علي بن سالم بن صالح الصيعري، علي بن عامر بن غيلان اليابسي المطيري، عيد بن ذيب ابن عيد الروقي العتيبي، فارس بن جزاء بن جهز العمري الحربي، فالح بن سعيد بن علي الأسمري، فرحان بن حسن بن سالم الخالدي المالكي، فهد بن إبراهيم بن عبدالعزيز العمري، فهد بن عبدالله بن قيمان نجمي، فهد بن عيوش بن عبدالله السهلي، فهد بن عواد بن معوض الخشماني البلوي، فهد بن عواض بن عيسى الثبيتي، فهد بن عوض بن أحمد العدواني الزهراني، فهد بن مخلف بن غياض السبيعي العنزي، فهيد بن جمعان بن سعد الحراجين، فيصل بن جبر بن ساعد الجحدلي، فيصل بن جمعان بن غانم البناقي، فيصل بن خالد بن عبدالعزيز القاسم، فيصل بن محمد بن علي آل هشل الغامدي، فيصل بن مقعد بن سالم القثامي العتيبي، كمال بن عبد الفتاح بن عبد المجيد خان سمر قندي، لؤي بن يوسف بن عبدالله آل سعيد، ماجد بن أحمد بن مساوي أزيبي، ماجد بن طارق بن عبدالله الفقيه الغامدي، ماجد بن محمد بن عبدالله الزوري، ماجد بن معيوف بن أحمد الحسيكي الحارثي، مانع بن محمد بن مانع آل عايد القحطاني، ماهر بن عبدالله بن حسن الناصر، محجوب بن علي بن حمد شقيمي، محمد بن أحمد بن محمد آل زهير البارقي، محمد بن حمد بن محمد آل بعتج، محمد بن خميس بن عواد الدرويش الحازمي، محمد بن سالم بن حويل العوينان الرويلي، محمد بن سعد بن عبدالله الأصنج الدوسري، محمد بن سعد بن محمد الجمعة.